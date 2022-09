Ela está cada vez mais perto! O super sorteio da Lotofácil da Independência está vindo e está vindo com tudo e mais um pouco! São R$ 180 milhões que serão sorteados neste sábado (10) às 20h (horário de Brasília) e você não pode ficar de fora dessa! E vale lembrar: esse é o sorteio com o maior prêmio estimado em toda a história dessa loteria especial de independência!

A melhor parte disso é que você não precisa nem sair de casa para concorrer a essa bolada! Apostando online você garante sua participação no conforto da sua casa, sem ter que enfrentar aquelas filas chatas nas lotéricas da sua região.

Como apostar

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor do volante (cartela de aposta).

Apesar de ser uma vertente da Lotofácil, por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula! Ou seja, caso ninguém fature o prêmio na faixa principal de 15 acertos, o valor passa para quem marcar 14 pontos e assim por diante.

Porque apostar na Lotofácil da Independência

Acredito que o prêmio de R$ 180 milhões seja motivo o suficiente para convencer você a apostar, não é? Mas calma… ainda tem muitos outros motivos para te fazer dar uma chance para a loteria mais fácil do Brasil!

Além de ter o maior prêmio da história, a Lotofácil é a loteria que mais paga prêmios, tanto no Brasil quanto no Mega Loterias. Ela premia 1 a cada 9 apostas, já que tem 5 faixas de premiação (sendo no mínimo 11 dezenas certas das 15 sorteadas para ser premiado).

