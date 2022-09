É meus amigos, ela vem e vem sem freio! Está chegando o mais esperado sorteio da história da loteria mais fácil de ganhar, a Lotofácil da Independência 2022! Ela é considerada a maior de todas por conter a maior premiação de todas as edições dessa loteria: são R$ 180 milhões que estarão em jogo para o sorteio deste sábado (10). Não dá pra perder!

Reprodução Lotofácil da Independência

Com o Mega Loterias você garante sua aposta com muito mais chances de ganhar, podendo incrementar suas apostas com ferramentas inteligentes, preparadas especialmente para turbinar sua fezinha, além de apostar em bolões estratégicos feitos por especialistas que aumentam suas chances de ganhar! Se liga que vamos te explicar mais a fundo como os bolões funcionam e ainda te mostrar como apostar na Lotofácil da Independência!

Como apostar

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor do volante (cartela de aposta).

Apesar de ser uma vertente da Lotofácil , por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula! Ou seja, caso ninguém fature o prêmio na faixa principal de 15 acertos, o valor passa para quem marcar 14 pontos e assim por diante.

Bolões

Os Bolões são a melhor opção para você que deseja fazer apostas com grandes chances de ser premiado e ainda assim, continuar pagando pouco! Eles são criados com estratégias de fechamento e desdobramento e trazem premiações multiplicadas caso sejam contemplados! Separamos dois bolões exclusivamente para você apostador que quer fazer aquela fezinha e concorrer aos R$ 180 milhões que estão em jogo!

Bolão de R$ 15,00

Se você apostar no bolão ZZBC-FA , você tem 5 fechamentos matemáticos de 19 dezenas que garante 12 pontos atingindo as exigências necessárias. São 1790x mais chances de ganhar pagando apenas R$ 15,00 a cota e tendo no total 500 cotas disponíveis para apostar!

Bolão de R$ 50,00

Agora, se você preferir apostar no bolão UUOA-SA , você terá um desdobramento de 2 apostas em cartões de 18 dezenas + outro desdobramento, só que agora de 15 apostas em cartões de 17 dezenas cada, assim, garantindo premiações multiplicadas e te dando 3672x mais chances de vencer pagando R$ 50 a cota em um total de 300 cotas

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário