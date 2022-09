Reprodução TV Brasil - 07.09.2022 Bicentenário da Independência, 7 de Setembro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, em referência às próximas eleições, que 'o que está em jogo é a nossa liberdade, nosso futuro' durante seu discurso de abertura das comemorações do Bicentenário da Independência neste feriado de 7 de Setembro em Brasília.

O presidente também afirmou que sua eleição à presidência fez ressurgir o patriotismo nos brasileiros e que o páis seria uma 'terra prometida', deixando no ar uma referência bíblica em seu discurso.

O dia começou em um café com ministros pela manhã no Palácio Alvorada. Estavam presentes o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, junto ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga e ao ex-ministro Walter Braga Netto (PL), que é candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição.

“A todos do Brasil, compareçam às ruas, dá tempo ainda, de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. O Brasil é nosso, sabemos o que queremos, sabemos que aqui realmente é uma terra prometida, um paraíso, lute pela nossa Pátria e pela sua liberdade. Com liberdade, você fica sem limites”, convocou Bolsonaro.

