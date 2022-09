Faltam apenas 8 dias para o sorteio que pode mudar a sua vida! No próximo sábado (10) acontecerá o maior sorteio da Lotofácil da Independência de todos os tempos! E não é só por se tratar de um sorteio especial que ela está sendo considerada a maior da história, mas sim pelo prêmio incrível que ela está reservando! O sortudo que acertar as 15 dezenas sorteadas levará para casa R$ 180 milhões! E aí, o que você está esperando para garantir a sua aposta?

Reprodução Lotofácil da Independência

E para melhorar ainda mais, apostando com o Mega Loterias , você tem diversas vantagens! A principal delas é que você não precisa se dar ao trabalho de sair de casa ou enfrentar filas para garantir sua aposta. Escolha seus números vencedores e monte sua aposta online, tudo rápido, fácil e 100% seguro! Além disso, você pode apostar em nossos bolões estratégicos , criados por especialistas com estratégias de fechamento e desdobramento que multiplicam as suas chances de ganhar!

Como apostar

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor do volante (cartela de aposta).

Apesar de ser uma vertente da Lotofácil , por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula! Então, caso não haja ganhadores na faixa de 15 acertos, o prêmio passa para aqueles que acertarem 14 dezenas e assim por diante.

Bolões

Com estatísticas comprovadas, a Lotofáci l (até pelo próprio nome) é a loteria mais “fácil” de se ganhar. Ela é a loteria que detém os maiores valores repassados pelo Mega Loterias, além de ser a loteria mais premiada do Brasil! Sabendo disso, os bolões são ótimas alternativas, já que ele aumenta suas chances ainda mais!

Bolão de R$ 40

MUITO mais apostas por um preço que cabe no seu bolso! Optando pelo Bolão MMNA-SA , você concorre na Lotofácil da Independência com 544x mais chances, em um grupo composto por um fechamento de 4 apostas em cartões de 17 dezenas cada, que equivalem ao desdobramento de 544 apostas simples e garantem PREMIAÇÕES MULTIPLICADAS.

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.