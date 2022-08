Reprodução/Instagram Luciano Hang

O dono das Lojas Havan, Luciano Hang, sugeriu a outros empresários apoiadores de Jair Bolsonaro que irá embora do Brasil caso Lula vença a eleição de outubro. A informação é do colunista Guilherme Amado.

Em conversa no grupo de WhatsApp “Empresários & Política”, o mesmo que alguns empresários defenderam anteriormente um golpe de Estado para impedir o retorno do petista, Hang enviou uma mensagem no dia 24 de abril, em meio a uma discussão por uma "terceira via".

“Estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Existem duas saídas: Bolsonaro ou o Aeroporto Internacional de São Paulo”, apontou.

Uma mensagem com o mesmo tom foi repetida no dia 8 de maio, em um momento que o dono da Havan elogiava o empresário Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu.

“Parabéns, Afrânio, por você estar do lado certo e ter a coragem de mostrar que empresário não deve ficar atrás da moita. Este ano será guerra derradeira, aonde todos teremos que lutar pelo futuro do nosso país. Tirar a bunda da cadeira, pedir votos e mostrar que temos duas saídas: Bolsonaro ou aeroporto internacional mais próximo”, escreveu Hang.

Vale lembrar que, após a divulgação de conversas defendendo o golpe de estado, o senador Randolfe Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal para conseguir a quebra de sigilo do grupo.

Em comum, além de defensores de Bolsonaro, os empresário em questão também defenderam, durante o período mais agudo da pandemia, medicamentos sem eficácia comprovada para a covid-19.