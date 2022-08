Antonio Cruz/Agência Brasil Bolsonaro

O PDT apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de impugnação ao registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro e de seu vice, Walter Brago. A notícia é do site Migalhas.

Protocolado na sexta-feira, o documento alega que ambos praticaram abuso de poder político, além de usarem indevidamente os meios de comunicação na reunião com embaixadores estrangeiros, realizada em julho deste ano.

Na ação, o PDT questiona as falas de Bolsonaro, principalmente naquelas que questiona a integridade do processo eleitoral, o TSE e seus ministros.

"O Senhor Jair Messias Bolsonaro, valendo-se de sua condição funcional, realizou reunião com os embaixadores de países estrangeiros residentes no Brasil para falar sobre as eleições deste ano, especificamente para atacar a integridade do processo eleitoral com fake news", apontou o partido.

A legenda alegou, ainda, que a reunião foi transmitida pela TV Brasil e o vídeo do encontro foi veiculado nas redes sociais do presidente, tendo, assim, grande circulação.