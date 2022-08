Reprodução/Twitter Dilma - 05.08.2022 Dilma e Jô Soares

O ator, escritor e diretor Jô Soares faleceu na madrugada desta sexta-feira (5), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde tratava uma pneumonia desde 25 de julho. Com uma trajetória marcante na televisão brasileira, o apresentador recebeu diversas homenagens de políticos, que prestaram homenagens nas redes sociais.

A ex-presidente Dilma Rouseff lamentou a morte do humorista e agradeceu Jô por ter aberto seu programa para entrevistá-la, durante o processo de impeachment, em abril de 2016, quando estava sob intenso ataque da mídia e de políticos adversários. Veja:

Quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo de impeachment, em abril de 2016, ele abriu seu programa para me entrevistar. — Dilma Rousseff (@dilmabr) August 5, 2022

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, também prestou homenagens e expressou sua tristeza pela morte do artista dizendo que o "Brasil amanheceu muito triste, com menos motivo para rir e menos ágil no pensar".

O Brasil amanheceu muito triste, com menos motivo para rir e menos ágil no pensar. Perdemos Jô Soares, uma das nossas maiores referências de inteligência, talento e humor. Descanse em paz querido Jô e receba, de todos nós, aquele carinhoso e agradecido beijo bem gordo. pic.twitter.com/MsClb4KyWz — Ciro Gomes (@cirogomes) August 5, 2022

Já o ex-presidente Lula, que também é pré-candidato concorrendo nas eleições de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores, postou uma foto ao lado do apresentador e mencionou as diversas vezes que foi entrevistado por Jô, que segundo ele, "conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país".

"Jô Soares foi um dos atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil. Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. Uma pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país", disse.

Fui entrevistado por ele várias vezes, sempre com independência e disposição de ouvir o entrevistado. O Brasil hoje, nesse momento tão difícil, perde uma parte do seu humor, talento e inteligência. Mas nunca esquecerá da obra que nos deixou Jô Soares. — Lula (@LulaOficial) August 5, 2022

Simone Tebet (MDB) exaltou os personagens vividos por Jô e declarou que o "Brasil aprendeu muito com sua inteligência". "Morreram hoje o Sebá, a Vovó Naná, o Gardelon, o Zé da Galera, o Bianor, o Capitão Gay, a Norminha, o Dom Casqueta, o Reizinho, o Piloto, o Capelão, o Araponga, o Múcio, o Irmão Carmelo e tantos outros personagens do melhor humorismo brasileiro. Viva o Jô!"

Morreram hoje o Sebá, a Vovó Naná, o Gardelon, o Zé da Galera, o Bianor, o Capitão Gay, a Norminha, o Dom Casqueta, o Reizinho, o Piloto, o Capelão, o Araponga, o Múcio, o Irmão Carmelo e tantos outros personagens do melhor humorismo brasileiro. Viva o Jô! — Simone Tebet (@simonetebetbr) August 5, 2022

O presidente, Jair Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais sobre a morte do apresentador. O mandatário declarou que o humorista foi um "exemplo de postura, elegância e bom humor" e que "independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira", disse.



- No fim das contas, as divergências pouca diferença fazem na hora de nossa partida para perto de Deus. O que fica são as nossas obras, e Jô Soares deixa para o Brasil um exemplo de postura, elegância e bom humor, e, por isso, tem o meu respeito. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 5, 2022

