Reprodução / UOL - 07.04.2022 Gabriel Monteiro pode ter mandato cassado

O relator do processo contra Gabriel Monteiro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro , vereador Chico Alencar (PSOL), recomendou a cassação do mandato de Monteiro por quebra de decoro parlamentar.

O documento de autoria do relator foi apresentado na tarde desta terça-feira (2) na Câmara. "É um parecer oferecido ao Conselho de Ética e Decoro, que conclui, pela prática de condutas gravíssimas, e recomenda a aplicação da pena de perda de mandato do referido parlamentar", afirmou Alencar na ocasião.

"Diante das provas carreadas no curso desse procedimento, restou ao fartamente demonstrado, que o vereador Gabriel Monteiro , nessa condição de representado, praticou, ou ordenou que se praticasse a seu mando, atos deploráveis e inteiramente incompatíveis com o decoro que se espera de um vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro", acrescentou.

Com essa denúncia, começa a correr o prazo de cinco dias úteis para que Monteiro apresente sua defesa.

Depois desse período, o Conselho terá mais cinco dias para deliberar sobre o relatório, para definir qual será a punição para Monteiro. Em seguida, o documento segue para plenário.

Histórico de acusações

O processo contra Monteiro toma como base quatro acusações. Uma delas envolve um vídeo divulgado em redes sociais no qual aparece mantendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos . Ele alega que desconhecia que a menina fosse menor de idade e que filmava seus momentos íntimos para evitar que fosse acusado de estupro. A versão é contestada por ex-assessores que sustentam que Gabriel sabia que várias mulheres com quem se relacionava eram menores.

Em outro vídeo que postou em suas redes sociais, um assessor de Gabriel agride um morador de rua na Lapa depois do sem-teto participar de uma simulação de furto para uma produção postada nas redes sociais . O vereador argumentou que queria apenas fazer um "experimento social". Em outros dois vídeos, ele contracena com menores e foi acusado de manipular as imagens. Ele alegou ainda que apenas quis ajudar as crianças.

— Com informações de Agência O Globo

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.