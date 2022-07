Reprodução Jéssica Ballok foi encontrada morta ao lado de sua filha dentro de apartamento em Blumenau (SC)

Uma mulher de 23 anos e seu filho de três meses foram encontrados mortos em um apartamento na cidade catarinense de Blumenau nesta segunda-feira. O principal suspeito é o marido da vítima, identificada como Jéssica Ballock. Uma segunda criança de dois anos, filho mais velho do casal, está desaparecida.

De acordo com as autoridades, mãe e filho foram encontrados degolados em um quarto do apartamento. Segundo o delegado Ronnie Esteves, que cuida do caso, a polícia foi alertada da ocorrência nesta manhã.

"A policia recebeu uma ligação pro volta das 10h informando que no local haveria uma mulher morta. Eles (os policiais) tentaram fazer contato com o morador, mas como não tiveram sucesso entraram. Já na entrada identificaram gotas de sangue", diz o delegado.

De acordo com a polícia, a linha de investigação adotada coloca o marido da vítima como principal suspeito do duplo homicídio. Ele, que ainda não foi localizado, tem passagens anteriores pela polícia, relativas a crimes contra patrimônio e estelionato.





A morte de mãe e filho aconteceu entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Na tarde de sábado, a família visitou os pais de Jéssica e, segundo os relatos reunidos até o momento pela polícia, não há informação de brigas ou violência entre os dois naquele dia.

Nos próximos dias familiares do casal e moradores do prédio deverão ser ouvidos pela polícia nas oitivas.

