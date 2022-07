Reprodução PF faz operação contra contrabando de celulares - 25.07.2022

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (25) uma operação que tem como alvo um grupo criminoso especializado em trazer para o Brasil produtos eletrônicos de forma ilegal. A Polícia Federal do Paraná cumpre diversos mandados de busca e apreensão em Curitiba e Foz do Iguaçu, região oeste do estado.

As investigações apuram o comércio ilegal de aparelhos celulares vindos do Paraguai que eram vendidos em de lojas de produtos eletrônicos na internet e plataformas de venda 'online'. Quatro ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas no Paraná e também em Blumenau (SC) com mandados expedidos pela Justiça Federal.

A polícia identificou que a quadrilha chegou a movimentar algo entorno de R$ 2,5 milhões com as vendas dos produtos contrabandeados e sem o pagamento de impostos e tributos. Os envolvidos devem responder pelos crimes de associação criminosa e 'descaminho' com penas podem chegar a 7 anos de prisão.

