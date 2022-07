Divulgação Assassinato

Uma menina que estava desaparecida desde sexta-feira à tarde em Areal foi encontrada morta no fim da tarde deste sábado.

Bianca, que faria 12 anos hoje, sumiu quando estava indo para casa da avó, no bairro Alberto Torres, 300 metros distante da sua casa. O corpo foi encontrado por volta das 18h30 em uma gruta em Membeca, em Paraíba do Sul.

Segundo Julie Santana, tia da vítima que acompanhou as buscas, Bianca foi estuprada, enforcada e queimada pelo criminoso, que está preso na 107ª Delegacia (Paraíba do Sul).



— É extremamente doloroso. Infelizmente não foi da forma como a gente gostaria, mas encontramos a Bianca — disse a Julie. — Fizemos o que estava a nosso alcance. Espero que seja feita a justiça divina.

Já preso, foi o homem quem levou a polícia ao local do crime, que é de difícil acesso. Devido à violência do crime, populares foram até a delegacia com intenção de linchar o assassino.

Muito abalados, os pais de Bianca estão sedados e ainda não há informações sobre o enterro, que deve acontecer em Três Rios.