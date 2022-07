Reprodução - 17.07.2022 Suspeito estava substituindo um plantonista do hospital público de Paraipaba

Um homem, que se passava por médico, foi preso na noite deste sábado em Paraipaba, no Ceará. Ele usava uma inscrição falsa do Conselho Regional de Medicina (Cremec) e estava substituindo um plantonista do hospital público.

A prefeita de Paraipaba Ariana Aquino esteve na unidade hospitalar acompanhada da Guarda Municipal e deu ordem de prisão ao falso médico. A Polícia Civil chegou em seguida para lavar o flagrante e leva-lo à delegacia.

"Ontem recebi a denúncia de um falso médico atuando na nossa Paraipaba. Me muni de coragem e determinação para fazer o que era certo: paralisar a atuação do falso profissional e determinar a ação da autoridade policial.", disse Ariana em sua rede social.

