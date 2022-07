Reprodução/Facebook Fabiano Junior Garcia com sua mulher, Kassiele Moreira, e os três filhos

O policial militar Fabiano Junior Garcia matou a própria mulher, os três filhos, a mãe, o irmão e outras duas pessoas que ele não conhecia nas cidades de Toledo e Céu Azul, no interior do Paraná. A Polícia Militar disse estar "consternada" com o caso e que "lamenta profundamente o ocorrido".

Segundo o comandante da corporação, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, foi com base em mensagens enviadas por Fabiano, que tinha 37 anos, para alguns parentes, que a corporação avaliou que o fim do casamento tenha motivado os assassinatos. Fabiano estava na PM desde 2010. leia, abaixo, o que se sabe sobre o caso.

Vítimas

O agente iniciou a série de execuções ainda na casa dele, quando atirou contra a própria esposa e a filha do casal, Amanda. Em seguida, ele foi até a casa da mãe, Irene Garcia, onde a matou com facadas e, novamente com disparos de arma de fogo, matou o irmão Claudiomiro.

Ainda nas proximidades do imóvel, Garcia matou Kaio Felipe Siqueira da Silva e Luiz Carlos Becker, que passavam pela rua — nenhum deles conhecia o agente. Depois, ele foi até a cidade de Céu Azul, onde os outros dois filhos dele, Miguel e Kamili, estavam na casa de tios e os matou a tiros.





Morte do PM

O próximo passo dado pelo agente foi voltar para casa onde morava com a mulher, na cidade de Toledo. No entanto, ainda no próprio carro, ele cometeu suicídio.



Quem era Garcia

O agente da Polícia Militar do Paraná desde 2010, Fabiano tinha como função ser motorista de oficial de serviço, cargo considerado de confiança, que é entregue aos melhores policiais da corporação. A PM disse estar “consternada” e que “lamenta profundamente o ocorrido”.



Motivação

Segundo o comandante da Polícia Militar do estado, com base em mensagens enviadas por Fabiano para alguns parentes, a corporação avalia que o fim do casamento tenha motivado os assassinatos.

"Não havia nenhum indicativo, fora essa questão da separação e algumas dívidas que ele tinha", afirmou Teixeira. "Causou estranheza, surpresa e decepção para todos nós."



Local do crime

As primeiras vítimas, a mulher e um dos filhos do agente, foram executadas em casa deles, na cidade de Toledo. Em seguida, ainda na mesma cidade, ele foi até a casa da mãe, onde a executou, junto do irmão dele.

Ao sair do local, ele matou duas pessoas que passavam pela rua. Depois, ele foi até Céu Azul, onde os outros dois filhos, que estavam na casa de tios.



O que diz a Polícia

O comandante-geral disse que está sendo aberto um inquérito policial militar para apurar os fatos. De acordo com os relatos sobre como Fabiano se portou no dia anterior, Teixeira contou que ele trabalhou normalmente na quinta-feira. O PM deixou o serviço por volta das 19h e, às 23h e ligou para o cunhado. Até cerca de meia-noite, ele teria cometido todos os crimes.

"Presumo que já tivesse um planejamento", afirmou Teixeira.

Repercussão

A Secretaria de Educação de Toledo emitiu uma nota de pesar em sua página no Facebook para prestar “homenagem às nossas crianças Amanda, Kamili e Miguel e a Mãe Kassiele presentes na Educação de Toledo!”.

“Que Deus conforte os corações de Todos”, acrescentou.

A Polícia Civil do Paraná informou, por meio de nota, que as delegacias de Céu Azul e Toledo instauraram inquéritos e realizam "diligências nesse momento para apurar a motivação dos fatos". A corporação disse ainda que "perícias foram realizadas nos locais e equipes de investigação seguem na coleta de informações para estabelecer a dinâmica dos fatos".

Nas redes sociais, amigos e parentes de Kassiele fazem postagens de luto.

"Minha amada irmã como te amo. Você sabe disso tudo que passamos juntos. Miguel meu amor a dinda te ama tanto. Amanda nossa menina Kamili quem vai me chamar de tia você tá linda. Tá doendo. E eu não pude nem dizer adeus", disse uma familiar.

