Divulgação: Governo de SP Lançamento do Plano de Ação 2021-2024 acontecerá na Virada ODS - Bienal do Ibirapuera

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo, lança nesta sexta-feira (8 de julho), na Virada ODS, na Bienal do Ibirapuera, o Plano de Ação 2021 – 2024 do Plano Municipal pela Primeira Infância de São Paulo (PMPI).

O desenvolvimento do plano contou com o apoio da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e envolveu 15 secretarias municipais com o objetivo de construir conjuntamente o planejamento quadrienal do PMPI, definindo metas intermediárias para 2022 e 2024, assim como um conjunto de iniciativas para o seu alcance.

O PMPI, instituído pelo Decreto Municipal 58.514 em 2018 e com horizonte de implementação até 2030, estabelece a necessidade de elaboração de um plano de ação quadrienal para cada mandato da gestão municipal.

Esse instrumento de planejamento deve ser baseado nos princípios e nas diretrizes do PMPI e indicar os caminhos para a efetivação de suas estratégias e o alcance das metas.

Segundo a coordenadora do Núcleo da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, Mariana Brito, “o Plano de Ação é mais um passo na consolidação da Política Municipal Integrada pela Primeira infância. Por meio dele, a atual gestão reafirma o compromisso com a transformação da cidade em um espaço seguro e propício ao desenvolvimento saudável e integral das nossas crianças. É importante destacar que as estratégias previstas no Plano para a efetivação desse objetivo estão alinhadas à Agenda 2030, que da mesma forma busca atingir um novo modelo de desenvolvimento mais sustentável para a cidade”.

Desde 2017, o Município de São Paulo está comprometido com a proteção e promoção dos direitos das crianças, do momento de gestação até os seis primeiros anos de idade, fase que comprovadamente propicia as melhores possibilidades de conexões e aprendizagem, que modelarão os indivíduos que serão na fase adulta.

A cidade zerou a fila de creche, reduziu as taxas de mortalidade infantil e de gravidez na adolescência, remodelou serviços e espaços públicos a partir das demandas e especificidades da primeira infância e desenvolveu protocolos importantes para o atendimento integral às crianças e sua proteção em situações de risco e violação de direitos.

SERVIÇO

Lançamento do Plano de Ação 2021 – 2024 do Plano Municipal pela Primeira Infância de São Paulo (PMPI)

Quando: Dia 08/07/2022, das 17h45 às 18h45

Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera - 3º Andar - Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (Acesso ao evento pelo Portão 3)

Participantes

Ricardo Nunes (Prefeito de São Paulo)

Jorge Abrahão (Coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis)

Marina Fragata Chicaro (Diretora de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal)

Rubens Naman Rizek Júnior (Secretário de Governo Municipal)

Carlos Bezerra Júnior (Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)

Sonia Francine Gaspar Marmo (Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania)

Fernando Padula (Secretário Municipal de Educação)

Juan Quirós (Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia)

Luiz Carlos Zamarco (Secretário Municipal de Saúde)

Alexis Galias de Souza Vargas (Secretário Executivo de Projetos Estratégicos)

Baixe o Plano de Ação 2021 – 2024: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/10101112.pdf