Arquivo Pessoal: 07.07.2022 Juiz Renato Borelli sofre ataque com fezes em Brasília - 07.07.2022

O juiz federal Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, responsável pela ordem de prisão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, foi alvo de um ataque com fezes e ovos na tarde desta quinta-feira enquanto dirigia seu carro por uma via da capital federal. Ele conseguiu manter controle sobre o veículo e não se feriu.

O ataque ocorreu próximo da residência do juiz, no Distrito Federal. Antes, o magistrado já havia relatado ter recebido ameaças por meio de redes sociais após ter decretado a prisão do ex-ministro. A Polícia Federal foi acionada para apurar os fatos.

