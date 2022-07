Reprodução: redes sociais - 06/07/2022 Rua Santa Ifigênia

A dispersão de dependentes químicos pela região central de São Paulo nos últimos meses provocou tensão na madrugada e manhã desta quarta-feira no entorno da popular Rua Santa Ifigênia, famosa pela grande concentração de lojas de eletro-eletrônicos.

Os Nóias na Santa Efigênia pic.twitter.com/yjzBmUc0L0 — Alexandre Di Pietro༝ (@StudioDiPietro) July 6, 2022

Cenas de quebra-quebra ocorreram na via, assim como nas vizinhas Guaianases e dos Gusmões. Uma lanchonete foi saqueada e duas lojas tiveram as portas quebradas. Quatro suspeitos foram detidos pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Com o clima tenso, alguns comerciantes decidiram não abrir as lojas pela manhã.

Um dos usuários que participava da invasão se feriu ao tentar fugir e foi encaminhado à UPA Vergueiro por agentes da GCM.

A Rua dos Gusmões tem recebido grande quantidade de dependentes químicos nos últimos meses, desde que operações das forças de segurança começaram a retirar traficantes e usuários das proximidades da Rua Helvétia, onde historicamente se concentrou o principal "fluxo" da cracolândia.

