Ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, foi agredido durante viagem à cidade de Londrina, no Paraná. Em imagens que circulam nas redes sociais, o ex-deputado federal Boca Aberta (PROS-PR) o golpeia com tapas e socos depois de defini-lo com palavras como "estuprador" e "vagabundo" por meio de um megafone. Nos registros, Arthur do Val não reage às agressões. Um homem que o acompanhava também apanhou e chegou a cair no chão.

Arthur do Val decidiu renunciar ao mandato em abril, para escapar de processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cassação do mandato do deputado fora aprovada pelo Conselho de Ética da pouco antes por causa de um áudio de cunho sexista, em que ele faz ofensas a mulheres ucranianas, durante viagem que fez à região em guerra.



Para que a cassação fosse concretizada, seria necessária confirmação no plenário da Casa, mas Do Val decidiu renunciar antes ao mandato. Não se sabe o que Arthur do Val fazia no local no momento em que encontrou Boca Aberta.

Boca Aberta, por sua vez, teve seu mandato cassado no passado, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Boca Aberta foi considerado inelegível por ter tido o mandato de vereador cassado por quebra de decoro parlamentar pela Câmara Municipal de Londrina (PR) em 2017. O parlamentar também foi condenado em segunda instância por denunciação caluniosa.

