Hoje é o grande dia! Depois de muita espera, chegou a hora de descobrirmos o sortudo – ou sortudos – que vão levar para casa o grande prêmio de R$ 200 MILHÕES da Quina de São João ! E quer saber a melhor parte disso? Que esse sortudo pode ser você!

O sorteio acontece ainda hoje (25), às 20h (horário de Brasília), mas ainda dá tempo de apostar com o Mega Loterias , site especializado em apostas lotéricas online. Concorra com seus números da sorte e aumente matematicamente as suas chances de ganhar com ferramentas inteligentes para turbinar seu jogo, ou, se preferir, aposte nos melhores bolões estratégicos até às 19h59, literalmente minutos antes do sorteio!

Bolões Estratégicos

Desenvolvidos por matemáticos e especialistas, os bolões permitem que os jogadores realizem apostas mais certeiras com um investimento mais em conta. Basicamente, você aposta em conjunto com outros jogadores por meio de cotas que são adquiridas por um valor fixo. O custo da aposta é dividido entre os participantes que adquiriram as cotas do bolão. Assim sendo, o prêmio também será dividido caso o grupo seja contemplado.

E se liga na dica: apostando no Bolão VCDA-MA , você concorre em um jogo composto por 1 Fechamento matemático de 30 dezenas, garantindo quadra acertando 4 delas e ainda o maior desdobramento do jogo, com 1 cartão de 15 dezenas, que equivale ao desdobramento de 3003 apostas simples, te dando assim, 8967x mais chances de acerto pagando apenas R$ 30 em cada cota!

Não perca a chance de levar a fortuna de R$ 200 MILHÕES para casa e confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.