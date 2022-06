Se prepare, pois lá vem um fim de semana recheado de prêmios! Além do sorteio especial da Quina de São João , teremos a maior loteria do Brasil em jogo! A Mega-Sena concederá o concurso 2494 que está acumulado com uma premiação de R$ 80 milhões .

O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília) e você já pode garantir a sua participação com o Mega Loterias ! Você pode apostar com seus números da sorte, com ferramentas inteligentes para incrementar seus jogos. Ou então, se preferir, pode ir com os bolões estratégicos criados por nossos especialistas, que turbinam as suas chances de acerto!

Como jogar na Mega-Sena

Para garantir sua participação na Mega-Sena, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante virtual. Seis dezenas são sorteadas e contemplam as seguintes faixas de premiação: Quadra (quatro acertos), Quina (cinco acertos) e Sena (seis acertos).

Já pensou em garantir 574x mais chances de ganhar com um bolão estratégico? Então bora apostar com o bolão UUBC-SA ! Composto por 1 cartão de 11 dezenas + 1 cartão de 9 dezenas + cartão de 8 dezenas, que equivalem ao desdobramento de 574 apostas simples e garantem PREMIAÇÕES MULTIPLICADAS, você pode garantir sua cota por apenas R$ 15.

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu jogo através de “Minhas Apostas” no menu do usuário