Reprodução "Faraó dos bitcoins" responde a quatro processos

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus para Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como " Faraó dos bitcoins ", em um dos quatro processos respondidos por ele. Os ministros votaram, nesta terça-feira, um pedido feito pela defesa de Glaidson em relação à ação referente à operação Kryptos.

Glaidson foi preso em há dez meses em razão da operação. Em seguida, foi alvo de outras investigações e mandados de prisão, por isso não será solto. Três ministros votaram a favor do habeas corpus e dois, contra.





O ministro relator Jesuíno Rissato, foi contra o habeas corpus.Ele já tinha negado o pedido liminarmente. Em razão, a defesa entrou com um Agravo Regimental que foi julgado nesta terça-feira.

Os ministros revogaram a prisão preventiva de Glaidson e determinaram que ele cumpra medidas cautelares que devem ser impostas pela Justiça Federal.

Foram contra o agravo Rissato e Joel Ilan Paciornik. Foram a favor os ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas

