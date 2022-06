O feriado vem se aproximando e nada melhor para curtir os dias de folga do que ganhar milhões em grandes oportunidades do mundo das loterias, não é mesmo? Então não perca tempo e aposte agora mesmo na Mega-Sena Acumulada de hoje (15), que premiará em R$ 52 MILHÕES de reais o grande sortudo que acertar todas as 6 dezenas que serão sorteadas às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Agência Brasil Mega-Sena está acumulada

E você já sabe, né? Com o Mega Loterias , site especializado em apostas lotéricas online , suas chances de ganhar essa bolada são muito maiores. A gente te mostra como:

Como apostar nos Bolões Mega Loterias?

Bastante popularizados no universo das apostas e jogos lotéricos, os bolões são uma maneira prática e segura para aumentar suas chances de premiação em qualquer loteria! Desenvolvidos por matemáticos e especialistas, permitem que os jogadores realizem apostas mais certeiras com um investimento mais em conta.

Dica do dia: Bolão de R$ 50

Optando pelo Bolão SBOA-SA , você concorre em um grupo composto por 1 cartão de 11 dezenas + 1 cartão de 10 dezenas + 1 cartão de 9 dezenas + 1 cartão de 8 dezenas, que equivalem ao desdobramento de 784 apostas simples, ou seja, 784x mais chances de ganhar, garantindo PREMIAÇÕES MULTIPLICADAS.

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.

Quina de São João

Além da Mega, outro grande sorteio que acontece ainda este mês é o da Quina de São João . Em homenagem ao mês junino, o sorteio acontecerá no próximo sábado (25), também às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa e promete repassar um valor estimado em R$ 200 milhões ao sortudo que acertar as 5 dezenas principais. Não deixe para a última hora, antecipe agora mesmo a sua aposta com o Mega Loterias e garanta as maiores vantagens do mundo lotérico em poucos cliques!