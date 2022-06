Reprodução: Redes Sociais Pedro Lucas Rosário de Castro não resistiu e morreu no local

Um acidente na madrugada de domingo (12) matou um jovem aluno e deixou outros dois outros gravemente feridos. Os três estudantes eram amigos de escola e estudavam no Pedro II, na unidade de Realengo. Pedro Lucas Rosário de Castro, de 18 anos, não resistiu e morreu no local.

Por volta das 2h, o motorista do carro em que os garotos estavam teria perdido a direção e batido em um muro próximo à estação de Bangu, no sentido Campo Grande, no Buraco do Faim.

Bombeiros do quartel de Guadalupe socorreram Matheus Henrique Guimarães Ferreira da Silva, de 18 anos, e Wilker Avelino Ceciliano Menezes. Matheus foi levado para o hospital Getúlio Vargas e Wilker para o Albert Schweitzer. Ambos estão em estado grave.

Em nota de pesar, a direção do colégio Pedro II lamentou o ocorrido, prestou condolências à família de Pedro Lucas e desejou uma boa recuperação a Matheus Henrique e Wilker:

"Ninguém deveria partir tão cedo, mas nos apeguemos aos momentos felizes que sua presença trouxe a todos nós, que sua energia seja a nossa memória", escreveu.

Segundo o DATASUS, o Brasil registra mais de 30 mil mortes em acidentes de trânsito por ano. Dados de um estudo realizado pelo Detran-RJ, em 2020, apontam que jovens entre 18 e 39 anos são as principais vítimas do trânsito no estado do Rio de Janeiro.

