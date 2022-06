Estamos cada vez mais perto do grande sorteio especial da Quina de São João ! Com um prêmio de R$ 200 milhões , ela promete agitar o mês junino e fazer diversos apostadores felizes nesse meio do ano! O sorteio está marcado para o dia 25/06, então não fique esperando, antecipe sua aposta agora com o Mega Loterias e garanta sua participação com diversas vantagens!

A Quina de São João é uma vertente da Quina, lançada pela Caixa Econômica Federal em 2011, logo após o notável sucesso da Mega da Virada. Assim como o próprio nome sugere, o sorteio desta loteria ocorre sempre em junho, mês das tradicionais festas juninas brasileiras.

Assim como sua vertente regular, participar na Quina de São João é muito simples: o apostador deve escolher de 5 a 15 números em um universo de 80 disponíveis no volante virtual. Cinco números são sorteados por concurso em quatro faixas de premiação (Duque, Terno, Quadra e Quina, faixa do prêmio máximo).

Apesar de ser uma vertente da Quina, por ser comemorativa, a Quina de São João não acumula! Ou seja, caso ninguém fature o prêmio na faixa de 5 acertos, o valor passa para quem marcar 4 pontos e assim por diante.

Por que apostar com o Mega Loterias

Com o Mega Loterias, você registra suas apostas em poucos cliques, sem ter que sair do conforto de sua casa e em até minutos antes do sorteio, além de poder contar com o melhor custo-benefício do mercado lotérico, com jogos avulsos na Quina de São João a partir de R$ 3. Você ainda conta com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de dezenas para turbinar suas apostas. E tem mais: ao acessar a página de estatísticas você encontra as principais informações para turbinar suas apostas e aumentar consideravelmente as chances de ganhar!

Bolões estratégicos

Aqui você também encontra os melhores bolões estratégicos , desenvolvidos por uma equipe de especialistas em apostas lotéricas que utilizam técnicas matemáticas para otimizar e turbinar suas apostas. Com o Mega Loterias, você compra e participa de bolões até o horário do sorteio com apostas em um valor mínimo de R$10 por cota!

Em nosso site já estão disponíveis 24 bolões para você fazer sua fezinha na Quina de São João. São muitas opções, com valores, fechamentos e desdobramentos diferentes, para você escolher qual mais combina com o seu estilo de aposta! O melhor de tudo? Aumente em até 29.481 mil vezes as suas chances de ser o novo milionário do pedaço! Vem apostar com o Mega Loterias!