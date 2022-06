Reprodução - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips





Na tarde desta segunda (06), o ex-presidente Lula destacou o caso do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia .

Em suas redes sociais, Lula disse esperar que eles sejam encontrados em segurança. A dupla está desaparecida desde o domingo (05), quando não concluíram uma viagem para Atalaia do Norte (AM).

"O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na Amazônia. Estavam na região reportando invasões de terras indígenas. Phillips me entrevistou para o @guardian em 2017. Espero que sejam encontrados logo, que estejam bem e em segurança ", escreveu o perfil de Lula no Twitter.

Nos últimos anos, Dom Phillips escreveu diversas matérias sobre Lula, incluindo desdobramentos da Operação Lava-Jato e movimentações políticas associadas ao PT. Em 2017, Phillips publicou, pelo Guardian, a matéria " O herói esquerdista do Brasil se deleita em adulação enquanto tenta reviver glória política", em que acompanhou uma viagem de Lula pelo Nordeste e sua presença em comícios organizados após sua condenação.

No texto, o jornalista narrou a popularidade do ex-presidente, através de depoimentos de militantes, além de contar a trajetória política de Lula até então.





O jornalista e o indigenista desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte.

O governo federal monta uma força-tarefa no município de Tabatinga, no Amazonas, para se concentrar nas buscas. A equipe será integrada por agentes da Polícia Federal, oficiais da Marinha e do Exército, por bombeiros, servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai), Defesa Civil e Força Nacional de Segurança.

