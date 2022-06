Walterson Rosa/MS Ministro da Saúde Marcelo Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu hoje (02), a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e comentou a jornalistas questionamentos sobre aumento de casos no país.

Foram registrados nas últimas duas semanas, entre os dias 2 2 de maio e 05 de junho , um total de 380.828 mil novos casos de coronavírus no país. Isso representa um aumento de 78,56% em relação a mesma quinzena do mês anterior. Entre os dias 22 de abril e 05 de maio, quinzeda do mesmo período do mês anterior, o número de contaminações foi de 213,279 mil , de acordo com dados atualizados do portal do Ministério da Saúde.

Mas de acordo como ministro, Marcelo Queiroga , esse aumento se dá à chegada das estações mais frias do ano. “Houve um aumento de casos, primeiro porque a gente vive a época do outono-inverno, é uma sazonalidade, não só aumentam os casos de Covid, mas também pode aumentar das outras viroses respiratórias".

Na somatória dos cinco primeiros meses do ano, onde no início ocorreu a chamada "segunda onda", foram 8.693.140 milhões de pessoas infectadas pela doença, ocasionando em mortes 47.620 mil mortes.

Capitais com São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte , recomendam novamente o uso de máscaras em locais públicos. Para o ministro, está claro que o governo desde o início da pendemia, é contra a obrigatoriedade do uso de máscara.

“Desde o início nós fomos contra a obrigatoriedade, mas se as pessoas querem usar a máscara, pode usar. Se tivesse a eficiência que desejamos, ela teria que ser utilizada de forma correta”, acrescentou.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.