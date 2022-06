Reprodução Éder Mauro (PL-PA) sugere fuzilamento de professora





O deputado bolsonarista Éder Mauro (PL-PA) sugeriu "paredão de fuzilamento" à uma professora na sessão durante reunião da Comissão de Direitos Humanos desta quarta-feira (1) na Câmara dos Deputados.

A professora que causou polêmica na internet por usar "meme" envolvendo Jesus Cristo durante uma avaliação escolar.

fosse colocada em um “paredão” de fuzilamento por usar um “meme” envolvendo Jesus Cristo em uma prova escolar.





O deputado federal se refere a um relato do ator Mário Gomes onde acusa a professoa de intolerância religiosa. Ele teria denunciado uma professora, que usou uma montagem com a imagem de Jesus crucificado, da obra “Cristo Crucificado”, do artista Diego Velásquez, com a frase “bandido bom é bandido morto”.