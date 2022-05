Diego Nigro/Prefeitura do Recife/Divulgação - 30.05.2022 Vista aérea mostra deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na comunidade Jardim Monte Verde, em Recife





Nesta terça-feira (31) as forças de segurança pública e defesa social – lideradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e compostas pela Defesa Civil, Forças Armadas, Samu, PRF e órgãos municipais – estão atuando em quatro áreas de deslizamento e dois locais onde duas pessoas teriam sido levadas pelas enxurradas. Todas as ocorrências estão na Região Metropolitana do Recife.



As buscas se concentram na localização de 16 vítimas das fortes chuvas, sendo 14 por soterramento, em áreas da Vila dos Milagres, Jardim Monteverde, Curado IV e Areeiro. Outras duas pessoas teriam sido levadas pelas enxurradas, sendo uma em Jaboatão Centro e outra em Paratibe (Paulista).

“Estamos levando em consideração, para as buscas, todos os casos em que há algum relato de desaparecidos. Há 14 casos confirmados, com nomes já identificados e depoimentos de parentes, e outros dois em que algum morador apontou a ausência ou cujo relato está impreciso, mas que também são objetos de atenção. Os dois casos nessa situação ocorreram na Vila dos Milagres.

Para as forças de segurança, todo indício de desaparecimento ou vítima nominada deve ter total empenho das equipes de buscas e salvamento. Estamos utilizando 436 profissionais nesta terça-feira, entre bombeiros de Pernambuco e de outros Estados, bem como demais forças amigas, com emprego de embarcações, cães de busca, aeronaves e todos os recursos disponíveis”, afirmou o secretário de Defesa Social, Humberto Freire.

Atualmente, 100 óbitos foram confirmados em Pernambuco, decorrentes de deslizamentos e enxurradas registradas desde a última quarta-feira (25.05). “Para se chegar a esse número, cruzamos uma série de informações disponíveis, como as ocorrências geradas no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), os resgates feitos nas áreas afetadas, perícias realizadas no Instituto de Medicina Legal (IML) e relatos de familiares aos serviços de Defesa Civil e assistência social. Há um esforço de todos para, além de termos precisão no monitoramento e atualização da situação, também fornecer o apoio necessário às vítimas e familiares neste momento de dor”, ressaltou Freire.

Pernambuco registra 6.198 desabrigados por conta das chuvas