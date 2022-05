Reprodução Prefeito de menor cidade em Roraima fala em vídeo sobre show de Gustavo Lima

O prefeito de São Luiz em Roraima, James Batista (Solidariedade), publicou a resposta às críticas em tom de campanha eleitoral. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele utiliza o jargão da candidatura ‘a ousadia é algo nosso’.



O posicionamento de James foi divulgado na noite dessa quarta-feira (25) onde celebra o sucesso repentino da cidade.

"Isso é muito bom, significa que a gente tá no caminho certo. Sempre que você quer fazer algo que destoa do comum, do usual, você incomoda, você causa algum desconforto naqueles que torcem pela ruína, pelo marasmo, pela mesmice", disse ele.

O show de Gustavo Lima foi contratado pela prefeitura de São Luiz, cidade no sul do estado de Roraima e que conta com uma população pequena de 8 mil habitantes.

Mas não é o tamanho do evento que chama atenção e sim o valor do cachê. O fato que repercutiu nas redes sociais, levou o caso a uma investigação do Ministério Público de Roraima (MPRR).

Com a polêmica, o prefeito James Batista rebate as críticas e convida seus críticos a conhecerem a cidade de São Luiz e os serviços públicos da região.

"São Luiz é diferente, nosso grupo é diferente, a ousadia é algo que tá no nosso DNA"

Porém, São Luiz tem o segundo PIB mais baixo do estado, de R$ 147,6 milhões, ficando atrás apenas de Uiramutã. Ainda assim, o prefeito encontrou uma forma de rebater seus críticos envolvendo a Lei Rouanet na história.

Ao dividir o cachê de Gustavo Lima para cada habitante da cidade, Batista continua respondendo em seu perfil.

"Cada habitante pagou cerca de 100 reais para o show acontecer. Idosos, bebês, todos pagaram. Claro que não precisam de Lei Rouanet".

A vaquejada da região vai acontecer entre os 1º e 3 de dezembro e contará com outras atrações sertanejas. O prefeito disse que estima um público de 50 mil pessoas no show e com isso atrair turistas de todo o estado para a região.