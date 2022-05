Depois de dois longos anos de espera, a Mais Milionária , nova loteria federal brasileira, já está entre nós! E se liga, o primeiro sorteio já tem até data oficial para acontecer: sábado, dia 28/05. A faixa de prêmios é uma das grandes novidades que essa loteria, apelidada como a “Powerball Brasileira”, agregará aos apostadores, com um valor mínimo de R$ 10 MILHÕES!

Reprodução/Amazon mais milionária

As apostas na loteria caçula da Caixa já estão disponíveis! Garanta agora mesmo a sua participação com o Mega Loterias e conte com ferramentas inteligentes para turbinar fezinha e te deixar mais perto de ser o novo milionário do pedaço! Veja a seguir como funciona a dinâmica de aposta na Mais Milionária e mais … separamos uma dica de bolão estratégico e EXCLUSIVO , que aumenta em 315x as chances de premiação. Confira:

Como apostar

A Mais Milionária é diferente de tudo o que o apostador brasileiro já viu. O seu volante é composto por duas tabelas: a primeira, com 50 dezenas onde o apostador deverá selecionar um mínimo de 6 números para fazer uma aposta simples; já na segunda tabela, será necessário escolher 2 dezenas de um total de 6 números/trevos disponíveis. Para ganhar o prêmio principal da loteria, é necessário acertar as 6 dezenas da primeira tabela + as 2 dezenas da segunda tabela.

Bolão de R$ 15

O bolão VVAB-SP é composto por 3 cartões de 7 dezenas cada, combinadas com todas as 6 dezenas trevos do jogo, que equivalem ao desdobramento de 315 apostas simples e ainda garantem PREMIAÇÕES MULTIPLICADAS. Tudo isso por R$ 15 a cota!

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

● Clique em “MM” (Mais Milionária) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mais Milionária” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.