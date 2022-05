Um é pouco, dois é bom, mas quatro é melhor ainda! A Mega-Sena acumulou mais uma vez - pelo quarto sorteio seguido, resultando na incrível bagatela de R$ 53 MILHÕES! O sorteio está marcado para acontecer neste sábado (21), às 20h (horário de Brasília), mas você já pode garantir sua aposta com antecedência e muitas vantagens no Mega Loterias .

Agência Brasil Mega-Sena está acumulada

Aposte online com os seus números da sorte através da modalidade Monte Seu Jogo e conte com ferramentas inteligentes, que te ajudam a escolher as melhores dezenas para concorrer! Mas se você prefere apostar em grupo e turbinar as suas chances de ganhar, a gente tem uma dica imperdível de Bolão especialmente para você:

Bolão de R$ 35

Bora garantir sua cota no Bolão SSDB-MA e concorrer ao prêmio milionário da Mega com o melhor custo-benefício do mercado?! Composto por 1 fechamento matemático de 11 dezenas, em cartões de 8 dezenas, garante a QUINA e ainda PREMIAÇÕES MULTIPLICADAS. São 448x mais chances de ganhar por um investimento de R$ 35 a cota!

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.