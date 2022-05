Reprodução/redes sociais Momento em que PM aponta arma para apoiadores de Lula

Um policial militar apontou uma arma para apoiadores de Lula na manhã desta quarta-feira (11). O grupo estava em Juiz de Fora aguardando a chegada do ex-presidente que está em Minas Gerais para cumprir sua agenda como pré-candidato do PT à Presidência.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento que o PM se aproxima dos defensores do petista e um grupo com bandeiras do Brasil e camisetas em verde e amarelo.

🔴 DENÚNCIA! Esse é o país que Bolsonaro está inflando: violência política contra militantes sem teto à luz do dia, em Juiz de Fora, enquanto aguardavam a chegada de Lula.



No vídeo, é possível ouvir o policial dizer que "é uma ordem" ao pedir para que os apoiadores de Lula se afastem. Em seguida, ele aponta a arma para o grupo após não ser correspondido.

