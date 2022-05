É hoje! A Mega-Sena Turbinada desta quarta-feira (11) está mais do que imperdível: SÃO R$ 27 MILHÕES EM PRÊMIO! Não sei se você já sabe, mas os ‘‘concursos turbinados’ possuem regras de arrecadação diferente dos demais, ou seja, uma parte de todo o percentual arrecadado em sorteios regulares é separada e destinada exclusivamente à premiação nos concursos de final ‘0’ e ‘5’ da Mega.

Essas são as últimas horas para garantir sua aposta! Então bora concorrer com as melhores vantagens do mundo lotérico e ainda aumentar em 880x as chances de premiação? Se liga nesse bolão que o Mega Loterias separou especialmente para você:

Bolão de R$ 35

Apostas combinadas? Só se for com o Bolão TTDB-FA ! Este grupo é composto por 40 fechamentos matemáticos de 11 dezenas cada e te garante a QUINA se atingida as exigências necessárias. São 880x mais chances de ganhar por apenas R$ 35 a cota.

É isso mesmo que você leu, concorra na Mega Turbinada com até 40 apostas diferentes por um preço que cabe no seu bolso! São 200 cotas disponíveis, garanta a sua agora mesmo!

