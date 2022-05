Pedro França / Agência O Globo Membros da CPI da Covid: os senadores Randolfe Rodrigues, Omar Aziz e Renan Calheiros

O Senado vai destruir documentos sigilosos obtidos pela CPI da Covid a respeito das produtoras Brasil Paralelo e da empresa OPT Incorporadora, investigadas pela comissão.

A medida cumpre uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou o pedido da defesa das duas empresas.

A destruição dos documentos acontecerá em uma cerimônia fechada no Senado, na tarde de sexta-feira. Representantes da Brasil Paralelo e da OPT Incorporadora vão acompanhar a destruição através de uma transmissão ao vivo fechada.





Quem estará presente presencialmente são servidores da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito (Coceti), da Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) e da Secretaria de Polícia (Spol).

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-MG), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), não haviam sido informados sobre a destruição dos documentos até a noite desta quinta-feira.

