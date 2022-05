Roberto Moreyra / Agência O Globo Carlos Ubiraci, filho da ex-deputada federal Flordelis, foi absolvido da acusação de envolvimento na morte do pastor Anderson





Um dos filhos afetivos da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza foi solto nesta segunda-feira. Carlos Ubiraci Francisco da Silva deixou o presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, no fim da tarde. Ele estava preso desde agosto de 2020 e ficará em liberdade condicional.

Em julgamento no último dia 12, Carlos foi absolvido da acusação de participação na morte do pastor Anderson do Carmo e em tentativas de envenenamento da vítima.





Ele foi condenado apenas por associação criminosa armada e recebeu uma pena de dois anos e dois meses de prisão. Como já estava preso há um ano e oito meses, a Justiça concedeu a Carlos liberdade condicional. O pedido foi feito por seu advogado, Luiz Gregório.

Carlos foi recebido na porta do presídio por duas de suas filhas. O filho afetivo de Flordelis foi absolvido das acusações de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificada, já que também respondia por envolvimento no plano para envenenar a vítima.

Ele foi condenado apenas por associação criminosa armada. No julgamento, Carlos responsabilizou Flordelis pelo assassinato pela primeira vez, afirmando que "acredita, sim" que ela teve participação direta na trama.

