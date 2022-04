Reprodução Suspeito estava a caminho de festa no Complexo do Alemão





Um homem, conhecido como Gordão, suspeito de matar o filho de uma policial militar em Alagoas, foi preso na tarde deste domingo, a caminho de um baile de forró na comunidade da Grota, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro .

Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receberam informações de que Valter dos Santos Silva, o Gordão, de 27 anos, estaria na comunidade e realizaram a prisão.

O homem é acusado de pertencer ao crime organizado no estado de Alagoas. Além de ser um dos suspeitos pelo assassinato do filho de uma sargento da PM de Alagoas, Gordão também é acusado de diversos crimes no estado do Nordeste do país. Um deles, a tentativa de latrocínio de um policial militar aposentado, em janeiro deste ano, no bairro do Prado, em Maceió.

Segundo a polícia, após cometer esses crimes, ele veio se refugiar no Complexo do Alemão, onde recebeu refúgio, passando também a integrar o tráfico local.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão pelo crime de crime de tentativa de latrocínio, expedido pela 12ª Vara Criminal de Alagoas. A ocorrência foi conduzida a 19ª DP (Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão e onde foram tomadas as medidas cabíveis. O preso seguirá para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

