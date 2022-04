Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Bombeiros seguem nos trabalhos para resgatar mais vítimas

O desabamento de um prédio de três andares causou a morte de uma mulher em Vilha Velha, no Espírito Santo. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (21) após uma explosão atingir o edifício.

A vítima foi identificada como Camila Morassuti Cardoso, de 36 anos. Ela foi retirada dos escombros sem vida no início da tarde. Ela foi a segunda pessoa resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A primeira foi retirada do local com vida e foi identificada como Larissa.

PRIMEIRA VÍTIMA RETIRADA. Seu nome é Larissa, afirmou que há 03 pessoas lá dentro ainda. pic.twitter.com/GHWAYToslk — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) April 21, 2022

Os militares também resgataram, com a ajuda de cães farejadores, uma adolescente de 15 anos. De acordo com as equipes que atuam no local, ela estava consciente e conversando com os bombeiros.

De acordo com o Comandante Geral Coronel Cerqueira, que coordena as ações no local, toda a operação de resgate está sendo feita manualmente, dado que a utilização de máquinas poderia colocar a vida de mais pessoas em risco.

Cerca de 60 bombeiros se deslocaram para o local ao longo do dia para prestar os serviços de resgate. Imóveis localizados ao redor do edifício que desabou também foram danificados, com alguns tendo janelas quebradas.

Nas suas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), publicou mensagens de apoio às vítimas.

"Torcendo pelo resgate com vida das vítimas do desmoronamento ocorrido nesta manhã, em Cristóvão Colombo."

