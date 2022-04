É HOJE! Chegou a hora de concorrer ao 1º sorteio especial de 2022. E para celebrar o feriado mais doce do ano, o coelhinho do Mega Loterias resolveu trazer mais do que ovos de chocolate para você: Dupla de Páscoa R$ 30 milhões e Mega-Sena acumulada R$ 70 milhões!

Essas são as últimas horas para apostar e se eu fosse você, não ficaria de fora dessa! Bora aproveitar essas duas oportunidades incríveis nas loterias deste sábado (16) para mudar de vida e curtir a Páscoa com milhões de reais na conta? E para turbinar suas chances nos sorteios, se liga nessas duas dicas de apostas que separamos para você:

Dupla de Páscoa

Bolão de R$ 30

Apostando com o Bolão ZZDA-AS você garante 1 cartão de 14 dezenas e mais 20 cartões de 8 dezenas cada, que equivalem ao desdobramento de 3563 apostas simples e que ainda garantem premiações multiplicadas. São 3563x mais chances de ganhar por apenas R$ 30.

Bolão de R$ 20

Já para o Bolão VCCA-SB , temos 2 fechamentos matemáticos de 15 dezenas cada, em cartões de 8 dezenas que garantem QUADRA acertando 4 dezenas. Achou pouco, então adiciona mais um 1 cartão de 12 dezenas, que equivale ao desdobramento de 924 apostas simples, e garantem premiações multiplicadas. São 2604x mais chances de ganhar por R$ 20 a cota.

