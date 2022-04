O feriado mais doce do ano está se aproximando e, para celebrar a data, nada melhor do que uma grande oportunidade para mudar de vida. Neste sábado (16), acontece a Dupla de Páscoa 2022 - o primeiro concurso especial das Loterias - que reserva prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar os seis números do concurso 2355, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília).

Como nos demais concursos especiais, a Dupla Sena de Páscoa não acumula. Mas o principal atrativo dessa modalidade é que ela é a única que oferece o dobro de chances para os apostadores com uma única aposta. Com apenas um bilhete na Dupla Sena, é possível participar dos dois sorteios realizados por concurso e ganhar prêmios acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Apostar online nessa loteria é muito simples e, para quem pretende ganhar mais do que chocolates nesta Páscoa, é possível garantir a fezinha em poucos cliques, com 100% de segurança e praticidade com o Mega Loterias , site especializado em apostas nas loterias pela internet. Confira abaixo:

Como apostar na Dupla de Páscoa pela internet

Para apostar na Dupla Sena de Páscoa, basta escolher de 6 a 15 números em um universo de 50 disponíveis no volante do jogo. Para ganhar, é necessário acertar os 6 números, mas o jogo também premia 5, 4 e 3 acertos. No Mega Loterias, as dezenas podem ser escolhidas através do volante virtual do Monte Seu Jogo , com jogos simples (6 dezenas) a partir de R$ 3,50.

É possível aumentar as chances de ganhar na Dupla de Páscoa através dos bolões do Mega Loterias! No site, há uma lista de opções de apostas estratégicas, em grupo, que garantem matematicamente mais chances de premiação As apostas são elaboradas por especialistas em loterias, que se utilizam de técnicas e estudos do jogo para garantir um alto índice de assertividade das apostas.

As apostas no Monte Seu Jogo podem ser feitas até as 16h (horário de Brasília) do sábado pela internet - acessível por celular, computador ou outros dispositivos. Já os Bolões do Mega Loterias ficam disponíveis para compra até às 19h59, literalmente minutos antes do início do sorteio.

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

Clique em “DS Páscoa” no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Dupla Sena de Páscoa” no menu expandido;

Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

Finalize a sua compra;

Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.

