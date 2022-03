Reprodução/redes sociais Miriam Gonçalves do Valle é a sétima vítima das chuvas de domingo em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi encontrado o corpo de Miriam Gonçalves do Valle, de 35 anos, na manhã desta quarta-feira em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Com isso, subiu para sete o número de mortos em decorrência da chuva do último domingo (20). Miriam estava na casa que desabou na Rua Washington Luiz, no Centro do município. Ela havia voltado para a residência, mesmo após a Defesa Civil ter interditado o imóvel, contrariando pedidos da família para se mudar.

O local é o mesmo onde foram encontrados os corpos dos professores Mário Augusto Queiroz Carvalho e Nelson Ricardo da Costa, além da mãe deste último, Heloisa Helena Caldeira da Costa. Os dois homens tentavam retirar de casa dona Heloísa, que era cadeirante, quando houve o desabamento que matou a todos. No mesmo prédio também morreu Vanila de Jesus da Silva.

Irmão de Miriam, Robson do Vale de Carvalho, 42 anos, relatou que a vítima retirou os dois filhos de casa, mas ficou na residência com o marido, Anthonio Gonçalves, que também foi soterrado. Ele, no entanto, foi resgatado com vida ainda no domingo, com as duas pernas quebradas. Já a mulher foi encontrada só nesta quarta-feira. Vanila era sobrinha de Anthonio.

Leia Também

No Morro da Oficina, região mais castiga na cidade pelo temporal de 15 de fevereiro, ocorreram duas mortes. O casal Jussara Berlarmino e Carmelo de Souza optou, segundo vizinhos, por permanecer depois de ter sido avisado pelos bombeiros de que deveriam deixar a casa onde viviam.

Com a localização do corpo de Míriam, as buscas por desaparecidos estão encerradas na cidade. De acordo com a Prefeitura, os militares darão auxílio aos técnicos da Defesa Civil nas ações de vistoria e interdições de casas em áreas de risco. Até terça-feira (22), 34 pessoas foram resgatadas com vida pelos militares.