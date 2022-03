Mais um sorteio acumulado da Mega-Sena ? É isso mesmo que você leu, o concurso deste sábado (12) está para lá de expressivo e promete repassar a incrível bagatela de R$ 130 milhões ao sortudo que acertar as seis principais dezenas que serão reveladas ao vivo, diretamente do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Agência Brasil Aposta de Pernambuco leva premio de R$ 100 milhões da Mega-Sena

Sempre se destacando entre as demais loterias, a Mega segue quebrando seus próprios recordes e nos entregando os melhores prêmios. A prova disso é que o concurso deste fim de semana já é o maior sorteio acumulado do ano! Não vai deixar de participar, né?

Pensando em aumentar suas chances de ser o grande premiado da vez, o Mega Loterias separou os dois melhores bolões para você apostar e turbinar sua participação na Mega Super Acumulada. Confira:

Bolão de R$ 20

Sabia que é possível garantir até 1370x mais chances de ganhar na Mega investido apenas R$ 20,00? O Bolão ZZCA-MA é composto por 1 fechamento matemático de 25 dezenas, que garante a quadra se atingida as exigências necessárias. Concorra com 1 cartão de 12 dezenas e mais 1 cartão de 10 dezenas, que equivalem ao desdobramento de 1134 apostas simples e ainda garantem premiações multiplicadas. Muitas vantagens por um preço que cabe no seu bolso!

Bolão de R$ 100

Prefere uma aposta mais ousada? Então o Bolão XXBB-SP é perfeito para você! Esse é o grupo com o maior desdobramento da Mega, composto por 1 cartão de 15 dezenas. O diferencial está aqui: todas as 60 dezenas do jogo, distribuídas em 60 cartões de 8 dezenas cada! Este bolão equivale ao desdobramento de 6685 apostas simples, e garante premiações multiplicadas por apenas R$ 100.