O ano mal começou mas a Mega-Sena já mostrou que não está para brincadeiras! A loteria mais popular de todo o país chega para o concurso desta quarta-feira (9), após uma sucessão de sorteios acumulados, com um prêmio para lá de expressivo: SÃO R$ 107 MILHÕES DE REAIS!

Reprodução: ACidade ON Mega-Sena acontece nesta quarta

Já pensou levar essa bolada para casa? Então é bom marcar na agenda para não correr o risco de esquecer: o sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), diretamente do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com o Mega Loterias , você pode antecipar sua participação no maior sorteio acumulado do ano com muita praticidade e rapidez. Confira:

Como apostar online na Mega-Sena

Seja apostando individualmente ou em grupo, o Mega Loterias é o site ideal para você registrar a sua aposta. Aqui você conta com um sistema inteligente, que te ajuda a escolher as melhores dezenas para compor sua aposta, além de diversas opções de pagamento, tudo pensado para facilitar a vida dos apostadores brasileiros.

Leia Também

Para garantir sua participação na Mega-Sena com a modalidade Monte seu Jogo , basta escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante virtual. Seis dezenas são sorteadas e contemplam as seguintes faixas de premiação: Quadra (quatro acertos), Quina (cinco acertos) e Sena (seis acertos).

Aposte com os melhores Bolões

Se você gosta de apostar em grupo, os Bolões do Mega Loterias são uma ótima opção! Essa é uma maneira prática e segura de aumentar as chances de premiação para a Mega Super Acumulada. Separamos algumas dicas para você apostar e turbinar sua participação:

Bolão de R$ 20

No bolão ZZCA-MA foram selecionadas 25 dezenas, garantindo a QUADRA se atingida as exigências necessárias, além de premiações multiplicadas. Concorra com 1 cartão de 12 dezenas e mais 1 cartão de 10 dezenas, que equivalem ao desdobramento de 1134 apostas simples. São 1370x mais chances de ganhar por apenas R$ 20 a cota.

Bolão de R$ 50

O bolão ZZOA-MB é composto por 1 cartão de 14 dezenas, que equivale ao desdobramento de 3003 apostas simples, que garante a QUADRA e premiações multiplicadas, Aumente em até 3403x as suas chances de ganhar pagando apenas R$ 50 a cota.