Reprodução Bombeiros terminaram as buscas por dois homens que estavam na embarcação no momento do acidente

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na tarde de ontem (6) o corpo da segunda vítima do naufrágio ocorrido na segunda-feira de Carnaval próximo à ilha de Jorge Grego, na Baía da Ilha Grande.

O cadáver estava numa profundidade semelhante em que foi encontrada a primeira vítima e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento. As identidades dos mortos não foi divulgada.

Com o resgate, os bombeiros deram por encerrado o trabalho realizado em mar aberto, a cerca de 14 km distante da Ilha Grande e 40 km da costa de Angra dos Reis.

A embarcação continua no fundo do mar e não há informações se ela será içada.

