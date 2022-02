Reprodução/CNN Brasil Incêndio no prédio Paulista I, na Av. Paulista



O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio no edifício Paulista I, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. O fogo começou por volta das 13h20, no último andar do edifício.

Segundo a corporação, as chamas começaram na casa de máquinas e ar-condicionado do prédio. Cerca de 35 homens trabalham no rescaldo. Não há vítimas.

Enquanto os Bombeiros combatiam as chamas, o trânsito da Av. Paulista foi parcialmente interrompido nos dois sentidos. Por conta da intervenção, linhas de ônibus tiveram que ser desviadas.