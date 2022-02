Reprodução Adrilles é demitido da JP

O comentarista Adrilles Jorge foi afastado e posteriormente demitido da rádio Jovem Pan depois de fazer um gesto associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação que remete ao nazismo. O gesto foi feito durante um debate sobre o caso do youtuber Monark, que defendeu a criação de um partido nazista oficial no Brasil. Na declaração, Adrilles disse que o partido comunista teria matado mais pessoas que o nazismo e, ao encerrar o comentário, levantou a mão direita para se despedir. "O nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada, com partidos normalizados", disse o comentarista. Depois do gesto, é possível ver o apresentador William Travassos comentar: “Surreal, Adrilles”. Assista o vídeo na sequência:

Após o programa, Adrilles foi fortemente criticado nas redes sociais pelo suposto gesto nazista. Por meio de sua conta pessoal, o comentarista negou que o gesto tenha relação com o nazismo e disse que estava apenas dando "tchau".

Demissão Após a repercussão negativa do caso, a Jovem Pan demitiu Adrilles Jorge e soltou um comunicado em que afirmou ser veementemente contra qualquer propagação dos ideais nazistas.

Fui demitido da jovem pan . Por dar um tchau deturpado por canceladores . Infelizmente a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito . Agradeço a jovem pan pela oportunidade e a todos os amigos q lá conquistei e que em mim confiam e apoiam.— Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) February 9, 2022

Confira a nota de demissão do comentarista: O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, respeitando os limites da lei, opiniões estas que não refletem as posições do Grupo Jovem Pan.