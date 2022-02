Reprodução/Youtube Geada em SC

Em pleno verão, a Serra Catarinense amanheceu com temperaturas baixas e paisagens com um visual diferente, nesta terça-feira, cobertas de gelo. A mínima foi registrada em Urupema: 3,2ºC às 7h, de acordo com dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), do Epagri, que monitora o tempo no estado. Em Urubici, os termômetros chegam a 4ºC, também às 7h.

No Vale dos Caminhos da Neve, em São Joaquim, uma camada de gelo cobriu a vegetação. De acordo com dados do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), do Epagri, que monitora o tempo no estado, a temperatura mínima no município chegou, às 5h, a 6,12ºC.

A geada durante a estação mais quente do ano repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram a situação:

"Em pleno verão e dando geada em SC".

"Como assim previsão de geada em SC???? Mínimo de 3ºC em pleno verão?".

"Para quem estava com saudade do frio, olha ele aí. Mas, não dá pra se empolgar muito não porque vai esquentar".

Apesar de parecer um fênomeno raro, geadas no verão são comuns na Serra Catarinense e acontecem quase todo ano. A desta terça-feira já é a quarta ao londo de 2022.

O tempo

Em grande parte do estado, o dia amanheceu com temperatura mais fria, em torno dos 20ºC. No Norte, no Sul e no Vale do Itajaí a previsão era de nebulosidade e chuva fraca. Mas, ao longo do dia, o calor voltaria.

A previsão era de que ao longo do dia os termômetros ficassem em 30ºC no Vale do Itajaí e entre 26ºC e 28ºC nas demais regiões. No litoral, há uma variação de nuves e tendência de chuvas isoladas. Isso acontece por causa do deslocamento de umidade do mar para o continente. A tendência para os próximos dias é que o tempo se mantenha como nesta terça.