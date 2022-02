Rodrigo Soldon Souza / Creative Commons Chuva no Rio de Janeiro

A terça-feira (08) dá início a uma semana chuvosa no Norte e no Sudeste do Brasil. No entanto, as precipitações diminuem na região Sul e Nordeste. Ainda, o fenômeno Lã Niña permanece atuante em fevereiro.

Neste mês, os estados que mais devem sofrer com as chuvas são Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Amapá, Pará, Amazonas e Acre, segundo o Climatempo.

Confira a previsão desta terça-feira em cada capital:





Região Sudeste

São Paulo (SP) - Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC

Tempo chuvoso durante o dia e a noite.



Rio de Janeiro (RJ) - Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.



Belo Horizonte (MG) - Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC

Céu nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Vitória (ES) - Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.





Região Sul

Curitiba (PR) - Mínima de 16ºC e máxima de 24ºC

Sol entre as nuvens e períodos de chuva a qualquer hora.



Florianópolis (SC) - Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove nesta terça.



Porto Alegre (RS) - Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC

Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.





Região Centro-Oeste

Goiânia (GO) - Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Previsão de nublado e chuva a qualquer hora.



Brasília (DF) - Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Sol entre as nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite.



Campo Grande (MS) - Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

Previsão de sol entre as nuvens. Não chove nesta terça.



Cuiabá (MT) - Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Sol pela manhã e previsão de chuva a qualquer hora.



Região Nordeste

Salvador (BA) - Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Maceió (AL) - Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Sol entre as nuvens. Não chove nesta terça.



Fortaleza (CE) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol entre as nuvens e previsão de chuva à tarde e à noite.



Aracaju (SE) - Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Natal (RN) - Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Sol entre as nuvens. Não há previsão de chuva.



Teresina (PI) - Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC

Sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.



São Luís (MA) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Céu nublado e períodos de chuva a qualquer hora.





Recife (PE) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol entre as nuvens. Não chove nesta terça.



João Pessoa (PB) - Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Sol entre as nuvens e sem previsão de chuva.

Região Norte

Rio Branco (AC) - Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Macapá (AP) - Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Manaus (AM) - Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Céu nublado e previsão de pancadas de chuva a qualquer hora.



Belém (PA) - Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Porto Velho (RO) - Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Sol entre as nuvens e períodos de chuva rápida a noite.



Boa Vista (RR) - Mínima de 25ºC e máxima de 36ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Palmas (TO) - Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol entre as nuvens e períodos de chuva rápida à tarde e à noite.