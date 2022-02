Reprodução Praia do Ermitão, em Guarapari (ES)

O jovem de 20 anos encontrado com um corte profundo na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, deve ter alta do hospital onde se encontra internado desde último dia 16 em breve. A informação é do advogado da família dele, Lécio Machado. De acordo com o defensor, a namorada do rapaz prestou depoimento nesta segunda-feira. Ela recebeu alta médica na semana após o caso. A pedido das famílias, a identidade dos jovens não será revelada.

Segundo a defesa, o jovem passou por uma cirurgia, chegou a ser levado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas agora já está no quarto. Ele tem reagido bem ao tratamento.

"Ele passou bem pela cirurgia, ficou uns dias na UTI, mas agora já está no quarto, aguardando alta. Por ele ser jovem, ter muita saúde e ser muito forte, ele está bem", afirmou Machado.

Em nota, as famílias afirmam que o casal participava de um luau quando foi vítima de uma "ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos". Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) mas depois foi transferido para uma unidade particular.

"O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em pleno processo de recuperação. Confiamos nas investigações promovidas pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos", diz um trecho da nota.

A Polícia Civil investiga o caso. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari iniciou diligências, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Apesar de ter acontecido no dia 16, somente neste domingo a informaçõo sobre o jovem ferido veio à tona, após postagens nas redes sociais tornarem o assunto o mais comentado daquele dia.

PM encontrou mochila, cacos de vidro e pedaços de órgão



A Polícia Militar informou que no local onde o rapaz foi ferido foram encontrados uma mochila com os pertences dele, cacos de vidro, uma garrafa quebrada e pedaços de órgão, além de pequenas manchas de sangue. O material foi recolhido e enviado para a Polícia Civil, para passar por análise.

A Praia do Ermitão fica no fim da Praia do Morro e é conhecida na região por ser um local secreto. Para chegar lá o visitante tem que acessar o Parque Morro da Pescaria, que funciona de 7h às 16h. Outro caminho são as pedras na beira do mar.