Reprodução Instagram Aline Fuchter, a "musa dos caminhoneiros"

A caminhoneira Aline Fuchter, 31 anos, conhecida como "Musa das Estradas", sofreu um grave acidente em Mato Grosso, no dia 13 deste mês e segue internada no Hospital Regional de Cáceres, a 220 km de Cuiabá. Além de publicar a foto do caminhão totalmente destruído, ela ainda postou um vídeo nas redes sociais falando do seu estado de saúde.

“Hoje faz nove dias que estou no hospital. Estou com o braço e a perna quebrados. Coloquei um dreno do tórax. Queria ter saúde no momento, por isso, peço que rezem por mim, para eu sarar logo”, disse.

Na sexta-feira, 21, ela publicou uma imagem nas redes sociais que mostra o caminhão que ela conduzia destruído.

Na imagem, é possível ver que a maior parte da estrutura que compõe o lado do motorista, onde Aline estava no momento do acidente, ficou destruída. A caminhoneira ainda afirmou ter tido várias fraturas e relatou como é complicado o seu estado.

"Ainda estou em um hospital em Mato Grosso. Estou toda engessada. Para ir no banheiro é difícil, para conversar é difícil, ainda estou anestesiada. Só queria ter saúde nesse momento. Peço muito a vocês que orem por mim", disse.