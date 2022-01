Gabriel de Paiva/ Agência O Globo Dia de Sol no Rio de Janeiro

Este fim de semana será de sol na maior parte do país. Neste sábado (22) o clima será típico de verão, com o sol aparecendo já pela manhã deixando as temperaturas elevadas até o período da tarde. O dia tende a ser abafado.



Segundo o Climatempo, podem ocorrer temporais em parte do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e até em algumas áreas do Rio Grande do Sul no final da tarde. Em Porto Alegre, as temperaturas devem chegar aos 40º C.

No Centro-Sul do país as temperaturas passam de 40º C. No Rio de Janeiro a máxima será de 34º C. Já em Curitiba a máxima será de 32º C e em Florianópolis 33º C.

Os moradores do Rio Grande do Sul, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre devem se preocupar com temporais. Em Porto Alegre, espera-se que chova em torno de 40 milímetros. Em Manaus, com máxima de 23º C, deve chover 35 mm.

Nas demais capitais, o sol deve ser predominante. São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, João Pessoa e Maceió devem registrar máxima de 32º C e a possibilidade de chuva é pequena.

Domingo (23)

No domingo, a chuva aumenta bastante no litoral da Bahia, inclusive na região de Salvador. No sábado, deve chover até 10 mm. Já no domingo, são esperados 40 mm. A temperatura máxima será de 30º C (sábado) e 31º C (domingo).