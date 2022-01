Joice Ferreira da Costa/ Divulgação Aeronave cai próximo à faixa de areia





Um helicóptero caiu na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pela prefeitura da capital catarinense ao iG .

Queda de helicóptero na praia de Canasvieiras. Três pessoas estavam na aeronave, mas as primeiras informações é de que não se feriram com gravidade. pic.twitter.com/HexjuG6xjA — Carla Ayres (@carlaayres) January 19, 2022

Informações colhidas pela assessoria de comunicação da gestão apontam que três pessoas foram resgatadas com ferimentos. Todas elas estavam na aeronave - o piloto e mais dois tripulantes, um identificado como do sexo masculino e a outra pessoa do sexo feminino.





Os três estão com quadro de saúde estável, com boa saturação, de acordo com a prefeitura, e foram encaminhados para o Hospital Celso Ramos.

Em nota, a gestão municipal afirma ainda que o piloto avisou à empresa Icaraí, responsável pelo táxi aéreo, que houve pane no motor. Por volta das 17h50, as peças do helicóptero estavam sendo retiradas da praia pelos bombeiros. Enquanto isso, a área já foi devidamente isolada e a Guarda Municipal de Florianópolis (GMF) atua no local.

Procurado pelo iG, o comandante do 1º Batalhão de Florianópolis, tenente Roberto Rosa Machado, disse que as vítimas foram socorridas com escoriações leves. Os três atingidos foram levados para as unidades saúde em ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O iG também procurou a empresa de táxi aéreo para colher informações complementares, mas não obteve retorno até a última atualização desta nota.